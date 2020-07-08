***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 09:37
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856493
BIST
10:53120.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 801,75
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
10:536,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:537,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7530
En Düşük
7,7149
10:53396,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 396,31
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,39
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.933.937
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.616.398
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.310.142
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.308.904
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|DOBUR
|16,39
|236.409
|% -5,75
|
|FENER
|13,01
|47.639.973
|% -5,59
|
|TSPOR
|7,23
|91.549.325
|% -4,99
|
|IEYHO
|1,01
|9.426.478
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,29
|864.641.600
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|474.192.287
|% -0,23
|
|TKFEN
|18,59
|371.931.505
|% 3,22
|
|SISE
|6,39
|365.511.012
|% -1,54
|
|TRKCM
|4,35
|353.064.279
|% 3,08
|
|EKGYO
|2,29
|864.641.600
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,95
|207.809.213
|% 3,72
|
|PETKM
|4,41
|474.192.287
|% -0,23
|
|TRKCM
|4,35
|353.064.279
|% 3,08
|
|TSKB
|1,34
|81.788.257
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5915
|8,6346
|% 0,15
|
|Frank
|7,2628
|7,3065
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|1,33
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.566
|2.587
|3,10
|
|Tam
|2.642
|2.655
|3,20
|
|Yarım
|1.283
|1.298
|1,50
|
|Çeyrek
|642
|650
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|
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