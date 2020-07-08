***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 09:38
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856494
BIST
10:55119.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 645,04
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
10:556,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:557,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7534
En Düşük
7,7149
10:55396,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 396,36
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,39
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.929.130
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.366.486
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.251.118
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|7.933.177
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|13,01
|47.099.635
|% -5,59
|
|TSPOR
|7,25
|87.976.258
|% -4,73
|
|KRDMA
|4,01
|5.304.691
|% -4,52
|
|DOBUR
|16,65
|216.310
|% -4,26
|
|EKGYO
|2,28
|856.896.714
|% 1,79
|
|PETKM
|4,40
|469.561.555
|% -0,45
|
|TKFEN
|18,60
|367.214.535
|% 3,28
|
|SISE
|6,40
|362.215.519
|% -1,39
|
|TRKCM
|4,36
|349.837.987
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,28
|856.896.714
|% 1,79
|
|PETKM
|4,40
|469.561.555
|% -0,45
|
|IHLGM
|1,94
|202.808.379
|% 3,19
|
|TRKCM
|4,36
|349.837.987
|% 3,32
|
|TSKB
|1,34
|81.194.150
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5921
|8,6351
|% 0,16
|
|Frank
|7,2627
|7,3065
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,81
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.639
|2.652
|0,30
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 602, 24 artarak (% 0.44 ) 136, 361
-
11:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLGM, PETKM
-
11:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, PETKM, TKFEN
-
11:07XU100
Endeks 120, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 7, 181.00 milyon TL de
-
11:07MPARK
Yüzde 7.47 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 431, 630 adet işlem