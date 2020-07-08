***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 09:49
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856503
BIST
11:09119.837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 498,43
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:096,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8662
En Düşük
6,8525
11:097,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7553
En Düşük
7,7149
11:09396,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,80
|Açılış
|: 396,78
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,21
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.949.045
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.627.911
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.450.337
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.772.213
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|DOBUR
|16,28
|377.895
|% -6,38
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,93
|53.059.382
|% -6,17
|
|TSPOR
|7,18
|98.901.026
|% -5,65
|
|BRMEN
|1,81
|1.347.458
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,26
|977.929.204
|% 0,89
|
|PETKM
|4,37
|560.197.055
|% -1,13
|
|TKFEN
|18,52
|409.249.286
|% 2,83
|
|SISE
|6,36
|408.736.880
|% -2,00
|
|TRKCM
|4,33
|376.331.373
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,26
|977.929.204
|% 0,89
|
|PETKM
|4,37
|560.197.055
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,92
|235.670.615
|% 2,13
|
|TRKCM
|4,33
|376.331.373
|% 2,61
|
|TSKB
|1,32
|92.945.895
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5842
|8,6273
|% 0,07
|
|Frank
|7,2613
|7,3050
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|1,33
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.566
|2.587
|3,10
|
|Tam
|2.642
|2.655
|3,20
|
|Yarım
|1.283
|1.298
|1,50
|
|Çeyrek
|642
|650
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 270, 57 artarak (% 0.20 ) 136, 029
-
11:22XU100
Endeks 119, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 8, 506.00 milyon TL de
-
11:22MPARK
Yüzde 6.44 oranında artışla 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 369, 038 adet işlem
-
11:20MPARK
Yüzde 7.19 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 294, 430 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 119, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 126.00 milyon TL de