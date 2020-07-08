***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 11:17
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856570
BIST
11:12119.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 554,17
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:126,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
11:127,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7536
En Düşük
7,7149
11:12396,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 396,75
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,21
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.958.430
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.630.378
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.463.973
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.793.484
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|DOBUR
|16,30
|447.325
|% -6,27
|
|FENER
|12,96
|55.267.847
|% -5,95
|
|TSPOR
|7,22
|102.033.374
|% -5,12
|
|BRMEN
|1,81
|1.347.458
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,28
|1.008.944.814
|% 1,79
|
|PETKM
|4,37
|564.192.454
|% -1,13
|
|SISE
|6,38
|419.805.498
|% -1,69
|
|TKFEN
|18,51
|418.838.001
|% 2,78
|
|GARAN
|8,25
|395.566.501
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,28
|1.008.944.814
|% 1,79
|
|PETKM
|4,37
|564.192.454
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,93
|238.773.223
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,35
|386.184.648
|% 3,08
|
|TSKB
|1,33
|95.146.192
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5856
|8,6286
|% 0,08
|
|Frank
|7,2640
|7,3078
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,02
|
|Altın Gr.
|396
|397
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.568
|2.589
|4,60
|
|Tam
|2.643
|2.656
|4,70
|
|Yarım
|1.284
|1.299
|2,30
|
|Çeyrek
|642
|650
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,16
|
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