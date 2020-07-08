***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 11:54
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856610
BIST
12:16119.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 73,46
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:166,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:167,7422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:16397,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,26
|Açılış
|: 397,21
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|28.506.472
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.108.130
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.775.658
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.539.369
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.197.418
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|4.939.388
|% -9,92
|
|SONME
|8,42
|10.853.513
|% -8,97
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,93
|63.318.520
|% -6,17
|
|EKGYO
|2,26
|1.124.580.805
|% 0,89
|
|SISE
|6,52
|998.578.027
|% 0,46
|
|PETKM
|4,36
|664.675.157
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,38
|655.368.217
|% 3,79
|
|GARAN
|8,22
|581.546.598
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,26
|1.124.580.805
|% 0,89
|
|SISE
|6,52
|998.578.027
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,91
|291.496.277
|% 1,60
|
|PETKM
|4,36
|664.675.157
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,38
|655.368.217
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5675
|8,6104
|% -0,13
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,92
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.574
|2.593
|9,10
|
|Tam
|2.649
|2.661
|9,40
|
|Yarım
|1.287
|1.302
|4,60
|
|Çeyrek
|643
|652
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,03
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