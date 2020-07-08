***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 12:59
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856721
BIST
14:15119.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 211,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:156,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:157,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:15397,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,80
|Açılış
|: 397,77
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.143.715
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.744
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.205.807
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.124.384
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.541.957
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|17.451.444
|% -6,81
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|77.579.020
|% -5,88
|
|TEKTU
|1,99
|167.527.799
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,31
|1.880.029.828
|% 3,12
|
|SISE
|6,52
|1.204.968.840
|% 0,46
|
|GARAN
|8,22
|859.724.716
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|858.178.049
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,40
|747.247.039
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,31
|1.880.029.828
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|379.135.534
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|858.178.049
|% -0,68
|
|SISE
|6,52
|1.204.968.840
|% 0,46
|
|TRKCM
|4,40
|747.247.039
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5820
|8,6251
|% 0,04
|
|Frank
|7,2634
|7,3072
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|6,89
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.653
|2.665
|13,40
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,60
|
|Çeyrek
|644
|653
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
|