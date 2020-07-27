***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 10:18
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861939
BIST
10:571.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:576,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:578,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:57425,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,06
|Açılış
|: 425,89
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.379.302
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.395.282
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|227.384
|% 10,00
|
|BFREN
|976,50
|4.687.200
|% 9,99
|
|KARTN
|774,10
|33.999.100
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|ASELS
|35,26
|313.694.153
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,34
|311.410.771
|% 0,43
|
|SISE
|6,37
|238.758.677
|% -1,39
|
|GSDHO
|2,62
|136.604.951
|% 9,62
|
|GARAN
|7,91
|135.219.705
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|311.410.771
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,93
|55.471.992
|% 2,20
|
|GSDHO
|2,62
|136.604.951
|% 9,62
|
|IHYAY
|1,38
|62.782.452
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,80
|77.568.992
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7554
|8,7993
|% 0,23
|
|Frank
|7,4254
|7,4702
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|33,98
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,10
|
|Cumhuriyet
|2.773
|2.798
|74,10
|
|Tam
|2.857
|2.873
|78,20
|
|Yarım
|1.387
|1.404
|37,20
|
|Çeyrek
|695
|703
|18,60
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,06
|1,27
|
|Gümüş Gr.
|5,28
|5,29
|0,27
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|-0,22
|