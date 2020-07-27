***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:25
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861991
BIST
15:401.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:406,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:408,0475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:40426,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 7,17
|Açılış
|: 425,70
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|4,73
|21.665.744
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|14.994.462
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|13.950.568
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.576.044
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.967.531
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|324.283.838
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,66
|959.375.585
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,87
|731.961.597
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|725.939.547
|% -0,43
|
|SISE
|6,36
|564.235.000
|% -1,55
|
|SASA
|14,15
|522.759.039
|% 3,28
|
|IHLGM
|1,87
|731.961.597
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|725.939.547
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|216.912.453
|% 9,89
|
|SISE
|6,36
|564.235.000
|% -1,55
|
|ISGYO
|2,20
|180.219.219
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7780
|8,8220
|% 0,49
|
|Frank
|7,4034
|7,4480
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|32,04
|
|Altın Gr.
|427
|427
|7,89
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.814
|90,20
|
|Tam
|2.874
|2.894
|99,00
|
|Yarım
|1.395
|1.412
|45,30
|
|Çeyrek
|700
|707
|22,60
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|1,43
|
|Gümüş Gr.
|5,34
|5,35
|0,32
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|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,34
|
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