***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861995
BIST
15:511.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:516,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:518,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0715
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:51425,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 6,90
|Açılış
|: 425,74
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|6,49
|15.046.025
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.970.542
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.607.113
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|13.987.052
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.898.810
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|348.160.663
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,84
|1.062.405.050
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,87
|757.827.384
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|730.718.330
|% -0,43
|
|SISE
|6,35
|575.641.331
|% -1,70
|
|SASA
|14,19
|534.643.045
|% 3,58
|
|IHLGM
|1,87
|757.827.384
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|730.718.330
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|233.747.421
|% 9,89
|
|SISE
|6,35
|575.641.331
|% -1,70
|
|ISGYO
|2,20
|183.312.217
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7776
|8,8216
|% 0,48
|
|Frank
|7,4052
|7,4499
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|31,78
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|
|Cumhuriyet
|2.785
|2.809
|85,60
|
|Tam
|2.869
|2.889
|94,30
|
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,00
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,50
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|1,43
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
|