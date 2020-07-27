***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862002
BIST
15:591.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:596,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:598,0457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0631
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:59425,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,06
|Açılış
|: 425,90
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,86
|31.983.278
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|15.059.946
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.028.402
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,84
|2.100.373
|% 10,00
|
|POLTK
|150,70
|317.294
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|353.689.493
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,90
|1.140.351.867
|% 2,34
|
|IHLGM
|1,85
|781.613.136
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|738.063.422
|% -0,43
|
|SISE
|6,36
|579.716.845
|% -1,55
|
|GARAN
|7,82
|553.712.734
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,85
|781.613.136
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|738.063.422
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|239.772.292
|% 9,89
|
|SISE
|6,36
|579.716.845
|% -1,55
|
|ISGYO
|2,19
|183.927.330
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7809
|8,8249
|% 0,52
|
|Frank
|7,4030
|7,4476
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8217
|1,8309
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|31,28
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,38
|
|Cumhuriyet
|2.788
|2.812
|88,40
|
|Tam
|2.872
|2.892
|97,20
|
|Yarım
|1.394
|1.411
|44,40
|
|Çeyrek
|699
|707
|22,20
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|1,38
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|0,32
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|0,20
|
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