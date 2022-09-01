***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
01.09.2022 17:04
***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde bulunan Şirketimiz mülkiyetindeki toplam 6.036 m2 büyüklüğündeki taşınmazın İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059377
BIST
17:163.161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -10,52
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
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3.183
En Düşük
3.125
17:1618,2212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
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18,2271
En Düşük
17,9863
17:1618,1780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1189
|Açılış
|: 18,1400
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|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
17:16991,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,20
|Açılış
|: 991,58
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|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CLEBI
|397,10
|111.160.369
|% 10,00
|
|OTKAR
|525,40
|490.155.289
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|140.760.372
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.762.102
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|29.723.781
|% 9,98
|
|PAMEL
|112,50
|20.422.579
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.838.739
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,58
|76.233.833
|% -8,38
|
|ETYAT
|5,30
|3.239.480
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,58
|44.506.390
|% -7,35
|
|THYAO
|71,60
|6.047.979.576
|% -2,05
|
|HALKB
|8,94
|5.429.702.699
|% 3,71
|
|PETKM
|14,10
|4.983.325.955
|% -2,22
|
|YKBNK
|7,57
|4.892.217.709
|% 7,53
|
|GARAN
|23,28
|4.860.151.857
|% 1,22
|
|YKBNK
|7,57
|4.892.217.709
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,04
|2.599.690.642
|% 0,75
|
|HALKB
|8,94
|5.429.702.699
|% 3,71
|
|ISCTR
|8,19
|4.086.900.033
|% 3,41
|
|VAKBN
|7,72
|3.038.857.644
|% 5,61
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1960
|18,2212
|% 0,20
|
|Euro
|18,1624
|18,1780
|% -0,65
|
|Sterlin
|20,9068
|21,0117
|% -0,82
|
|Frank
|18,4416
|18,5527
|% -0,48
|
|Riyal
|4,8314
|4,8556
|% 0,14
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-18,12
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.682
|6.741
|-33,00
|
|Yarım
|3.256
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|-2,41
|