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***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

01.09.2022 17:04
***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
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İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde bulunan Şirketimiz mülkiyetindeki toplam 6.036 m2 büyüklüğündeki taşınmazın İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059377


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OTKAR 525,40 490.155.289 % 9,99  
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DOGUB 10,46 14.762.102 % 9,99  
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Altın Gr. 992 992 -8,59  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -52,00  
Tam 6.682 6.741 -33,00  
Yarım 3.256 3.296 -16,00  
Çeyrek 1.633 1.647 -8,00  
Gümüş.Ons 17,63 17,66 -0,35  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 -0,19  
B. Petrol 93,23 93,23 -2,41  
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