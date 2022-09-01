***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [ISGYO]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde bulunan Şirketimiz mülkiyetindeki toplam 6.036 m2 büyüklüğündeki taşınmazın İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059377BIST