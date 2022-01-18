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***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

18.01.2022 18:30
***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 72.609,47 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/01/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
130.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,9%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
30,2%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,3%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
43,7%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,2%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,4%
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Orta ve uzun vadeli olarak likidite imkanlarının genişletilmesi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Şirketimiz aktifinde gerçeğe uygun değeriyle izlenmekte olan söz konusu gayrimenkulden 2021 yılında 44.521.782 TL değerleme geliri elde edilmiş olup satış işleminden ise 3.217.500 TL tutarında kâr elde edilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış karının %50'sinin orta/uzun vadede sermaye artırım işlemlerinde kullanılması planlanmaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/01/2022
Karşı Taraf
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi ( İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde belirli paya sahip olunması)
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
(14/01/2022 - 2021/8750), (14/01/2022 - 2022/430)
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Satışa konu taşınmazların toplam ekspertiz değeri 126.782.500 TL'dir (KDV hariç).
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 18.01.2022 tarihinde yapılan toplantısında İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan Şirketimiz mülkiyetindeki 72.609,47 m2 büyüklüğündeki taşınmazların 130.000.000 TL peşin bedel üzerinden İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu varlık satışı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 4. ve 6. maddesinde belirtilen kriterler çerçevesinde önemli nitelikte işlem kapsamında değildir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995076


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Altın Gr. 796 796 10,31  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,48 23,50 0,46  
Gümüş Gr. 10,27 10,28 0,32  
B. Petrol 87,57 87,57 1,09  
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