***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler [ISGYO]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 72.609,47 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/01/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli130.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,9%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)30,2%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,3%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)43,7%Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,2%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,4%Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrta ve uzun vadeli olarak likidite imkanlarının genişletilmesiElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıŞirketimiz aktifinde gerçeğe uygun değeriyle izlenmekte olan söz konusu gayrimenkulden 2021 yılında 44.521.782 TL değerleme geliri elde edilmiş olup satış işleminden ise 3.217.500 TL tutarında kâr elde edilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış karının %50'sinin orta/uzun vadede sermaye artırım işlemlerinde kullanılması planlanmaktadır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/01/2022Karşı Tarafİş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiGrup Şirketi ( İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde belirli paya sahip olunması)Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası(14/01/2022 - 2021/8750), (14/01/2022 - 2022/430)Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarSatışa konu taşınmazların toplam ekspertiz değeri 126.782.500 TL'dir (KDV hariç).İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundur.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.01.2022 tarihinde yapılan toplantısında İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan Şirketimiz mülkiyetindeki 72.609,47 m2 büyüklüğündeki taşınmazların 130.000.000 TL peşin bedel üzerinden İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.Söz konusu varlık satışı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 4. ve 6. maddesinde belirtilen kriterler çerçevesinde önemli nitelikte işlem kapsamında değildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995076BIST