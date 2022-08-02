***ANHYT* *ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.08.2022 18:55
***ANHYT******ISGYO*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.08.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 20,06-20,70 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %7,06 olmuştur. Şirketimiz tarafından
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/08/2022 0 500.000 500.000 68.151.714,29 67.651.714,29 % 7,11 % 7,11 % 7,06 % 7,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051265
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0613
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0434
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.026,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.026,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9382
|17,9471
|% 0,34
|
|Euro
|18,2884
|18,3253
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,8588
|21,9684
|% -0,03
|
|Frank
|18,7327
|18,8456
|% -0,19
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|5,78
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.851
|6.920
|37,00
|
|Yarım
|3.338
|3.383
|18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLKIM
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