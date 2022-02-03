***ANHYT* *ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.02.2022 12:15
Açıklamalar
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. mülkiyetindeki toplam 72.609 m2 büyüklüğündeki taşınmazların satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve taşınmazların mülkiyeti Şirketimize geçmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999178
BIST
12:051.954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.943
12:0513,5509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0188
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
12:0515,5381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0088
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
12:05788,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,65
|Açılış
|: 788,49
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler12:05
|PKENT
|406,10
|9.830.901
|% 9,99
|
|TETMT
|347,60
|9.158.720
|% 9,21
|
|BRSAN
|27,52
|54.468.800
|% 7,08
|
|OZGYO
|2,41
|56.804.708
|% 6,64
|
|MAALT
|282,00
|15.831.699
|% 6,54
|
|ORCAY
|51,55
|20.815.671
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|27,00
|1.025.549.981
|% -0,07
|
|YKBNK
|4,06
|841.699.342
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,08
|560.322.691
|% -1,34
|
|TOASO
|82,35
|321.236.457
|% 0,86
|
|GARAN
|11,91
|304.068.864
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,06
|841.699.342
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,37
|197.570.599
|% -0,42
|
|TSKB
|1,53
|102.606.911
|% -1,92
|
|KRDMD
|11,08
|560.322.691
|% -1,34
|
|ODAS
|1,32
|59.235.784
|% -0,75
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5472
|13,5509
|% -0,14
|
|Euro
|15,5262
|15,5381
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,3414
|18,4334
|% -0,24
|
|Frank
|14,6342
|14,7223
|% -0,20
|
|Riyal
|3,6012
|3,6193
|% -0,12
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,36
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,65
|
|Cumhuriyet
|5.234
|5.313
|12,00
|
|Tam
|5.206
|5.338
|9,85
|
|Yarım
|2.518
|2.584
|7,06
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|3,53
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|92,32
|92,32
|1,21
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.29 ) 2, 148
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, TRKCM
-
12:17XU100
Endeks 1, 952 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 7, 227.00 milyon TL de
-
12:15KLGYO
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 482, 094 adet işlem
-
12:14MANAS
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 805 adet işlem