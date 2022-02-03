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***ANHYT* *ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

03.02.2022 12:15
***ANHYT* *ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


Açıklamalar

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. mülkiyetindeki toplam 72.609 m2 büyüklüğündeki taşınmazların satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve taşınmazların mülkiyeti Şirketimize geçmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999178


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 406,10 9.830.901 % 9,99  
TETMT 347,60 9.158.720 % 9,21  
BRSAN 27,52 54.468.800 % 7,08  
OZGYO 2,41 56.804.708 % 6,64  
MAALT 282,00 15.831.699 % 6,54  
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Riyal 3,6012 3,6193 % -0,12  
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12:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 4,36  
Altın Gr. 788 788 0,65  
Cumhuriyet 5.234 5.313 12,00  
Tam 5.206 5.338 9,85  
Yarım 2.518 2.584 7,06  
Çeyrek 1.263 1.292 3,53  
Gümüş.Ons 22,50 22,52 0,13  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 92,32 92,32 1,21  
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