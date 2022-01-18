***ANHYT* *ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ANHYT******ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [ANHYT]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi / 72.609 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18.01.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli130.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%5,97Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%13,56Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,43Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%3,07İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%23,52Alım KoşullarıSatın alma bedeli tapu devir tarihinde peşin olarak ödenecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriProje geliştirmek / OlumluKarşı TarafAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiŞirket sermayesinde %7,11 oranında paya sahip ortakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası18.01.2022 / ISGY-2109109 ve ISGY-2201027Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar133.072.134 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundurAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.01.2022 tarihinde yapılan toplantısında İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. mülkiyetindeki toplam 72.609 m2 büyüklüğündeki taşınmazların, Şirketimizin konut sektörüne ilişkin mevcut yatırım stratejisi kapsamında proje geliştirmek üzere 130 milyon TL bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir.Söz konusu taşınmazlar üzerinde, aynı lokasyonda geliştirilmekte olan Ömerli Kasaba Evleri Projemizin devamı niteliğinde bir konut projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995065BIST