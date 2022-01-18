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***ANHYT* *ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

18.01.2022 18:11
***ANHYT* *ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ANHYT******ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler [ANHYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi / 72.609 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.01.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
130.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%5,97
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%13,56
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,43
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%3,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%23,52
Alım Koşulları
Satın alma bedeli tapu devir tarihinde peşin olarak ödenecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Proje geliştirmek / Olumlu
Karşı Taraf
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirket sermayesinde %7,11 oranında paya sahip ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18.01.2022 / ISGY-2109109 ve ISGY-2201027
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
133.072.134 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 18.01.2022 tarihinde yapılan toplantısında İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. mülkiyetindeki toplam 72.609 m2 büyüklüğündeki taşınmazların, Şirketimizin konut sektörüne ilişkin mevcut yatırım stratejisi kapsamında proje geliştirmek üzere 130 milyon TL bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu taşınmazlar üzerinde, aynı lokasyonda geliştirilmekte olan Ömerli Kasaba Evleri Projemizin devamı niteliğinde bir konut projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995065


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Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
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Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,30  
B. Petrol 87,44 87,44 0,96  
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