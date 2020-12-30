***ANHYT* *ISGYO* *ISFAK*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ANHYT******ISGYO******ISFAK*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [ANHYT, ISFAK]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Kuleleri Kule-3'te yer alan 1.033 m2'lik ofis alanının Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'ye 5 yıl süre ile kiralanmasına ve Ege Perla B Kule, ofis alanında kiracı olan İş Faktoring A.Ş.'nin kira süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verilmiş olup kiralama işlemleri ekspertiz kira bedeli dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895661BIST