***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme Tadili
14.02.2023 18:20
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4, 6, 9 ve 61 numaralı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz ekteki şekilde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113192
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0486
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.122,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.122,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8387
|18,8426
|% 0,02
|
|Euro
|20,2453
|20,2522
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,8927
|23,0075
|% 0,41
|
|Frank
|20,3866
|20,5095
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0063
|5,0314
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.617
|7.695
|15,00
|
|Yarım
|3.721
|3.765
|7,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.883
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-1,06
|