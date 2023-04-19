***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas sözleşmemizin 4, 6, 9 ve 61 numaralı maddeleri tadil edilmiş olup, söz konusu değişiklik 18.04.2023 tarih, 10814 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirketimiz Esas Sözleşmesine ekte yer verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 18/04/2023 18/04/2023 108146 18/04/2023 18/04/2023 108149 18/04/2023 18/04/2023 1081461 18/04/2023 18/04/2023 10814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140086BIST