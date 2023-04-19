***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme
19.04.2023 16:51
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin 4, 6, 9 ve 61 numaralı maddeleri tadil edilmiş olup, söz konusu değişiklik 18.04.2023 tarih, 10814 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirketimiz Esas Sözleşmesine ekte yer verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 18/04/2023 18/04/2023 10814
6 18/04/2023 18/04/2023 10814
9 18/04/2023 18/04/2023 10814
61 18/04/2023 18/04/2023 10814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140086
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0633
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.241,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,09
|Açılış
|: 1.241,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3987
|19,4060
|% 0,03
|
|Euro
|21,2968
|21,3414
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,0552
|24,1758
|% 0,10
|
|Frank
|21,5101
|21,6397
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1571
|5,1829
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-15,31
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.971
|9.160
|110,00
|
|Yarım
|4.382
|4.484
|53,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.249
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,74
|15,76
|0,05
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|-1,02
|