***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu (Konsolide)
28.02.2024 22:35
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
2023 yılına ait Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252844
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,2014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,2059
En Düşük
31,1913
18:0533,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0136
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,8665
En Düşük
33,8081
18:052.040,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,23
|Açılış
|: 2.040,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.040,86
En Düşük
2.039,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.192.844
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.510.715
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.668.944.355
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.692.017.601
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.817.578
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.198.247
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.287.123
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1935
|31,2014
|% 0,00
|
|Euro
|33,8147
|33,8665
|% 0,04
|
|Sterlin
|39,3835
|39,5810
|% -0,00
|
|Frank
|35,3640
|35,5771
|% -0,02
|
|Riyal
|8,2945
|8,3361
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,46
|% 0,66
|
|Platin
|878,54
|880,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,03
|930,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,03
|82,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,06
|2.033,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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