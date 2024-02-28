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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2024 22:43
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 28.02.2024
Genel Kurul Tarihi 27.03.2024
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
3 - 2023 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 - 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlanı 27 Mart 2024.pdf - İlan Metni
EK: 2 General Assembly Announcement 27 March 2024.pdf - İlan Metni
EK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ GENEL KURUL BILGILENDIRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANNUAL GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 27 Mart 2024 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:30'da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü'nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul) yapılmasına karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252850


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