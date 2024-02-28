***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 28.02.2024Genel Kurul Tarihi 27.03.2024Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması3 - 2023 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi6 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi12 - 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlanı 27 Mart 2024.pdf - İlan MetniEK: 2 General Assembly Announcement 27 March 2024.pdf - İlan MetniEK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ GENEL KURUL BILGILENDIRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANNUAL GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 28 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 27 Mart 2024 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:30'da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü'nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul) yapılmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252850BIST