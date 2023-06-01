***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2023 09:13
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZEKAİ MEHMET TUĞTAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı (Denetçi)
ERDİNÇ GÖKALP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH GÖREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
ALİ KAPLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölge Müdürlüğü Yoktur
İBRAHİM ERDEM ESENKAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanlığı Yoktur
KEREM TOKYÜREK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü Yoktur
KORHAN KUYU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Yoktur
TAYLAN MATKAP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı Yoktur
ZEYNEP İDİL PAMİR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölgeler Koordinatörlüğü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155203
BIST
18:104.887
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
0
En Yüksek
0
18:1020,7775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0103
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
18:1022,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1790
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,6666
En Düşük
22,2066
18:101.309,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.309,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.308,68
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARDYZ
|7,93
|905.693
|% 4,34
|
|ULUFA
|5,60
|17.840.513
|% 2,19
|
|AFYON
|9,13
|1.014.343
|% 2,13
|
|ODAS
|6,73
|2.876.940
|% 1,66
|
|OZGYO
|3,91
|13.387.253
|% 1,56
|
|SONME
|30,00
|9.149.483
|% -4,34
|
|BURCE
|131,00
|148.129.182
|% -2,24
|
|AKSEN
|33,80
|2.732.189
|% -0,71
|
|AGYO
|4,40
|13.200
|% -0,68
|
|SELVA
|9,14
|12.746.676
|% -0,65
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.121.809
|% 0,00
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 0,00
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% 0,00
|
|KCHOL
|78,80
|2.972.915.126
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.121.809
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,19
|2.180.969.892
|% 1,13
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,38
|297.665.001
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7718
|20,7775
|% -0,05
|
|Euro
|22,2153
|22,4387
|% 0,80
|
|Sterlin
|25,7558
|25,8850
|% -0,15
|
|Frank
|22,7011
|22,8378
|% -0,20
|
|Riyal
|5,5200
|5,5477
|% -0,14
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-1,22
|
|Altın Gr.
|1.310
|1.310
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.418
|4.562
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.284
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,73
|0,00
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,71
|