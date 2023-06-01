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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2023 09:13
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZEKAİ MEHMET TUĞTAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı (Denetçi)
ERDİNÇ GÖKALP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH GÖREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
ALİ KAPLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölge Müdürlüğü Yoktur
İBRAHİM ERDEM ESENKAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanlığı Yoktur
KEREM TOKYÜREK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü Yoktur
KORHAN KUYU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Yoktur
TAYLAN MATKAP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı Yoktur
ZEYNEP İDİL PAMİR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölgeler Koordinatörlüğü Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155203


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 7,93 905.693 % 4,34  
ULUFA 5,60 17.840.513 % 2,19  
AFYON 9,13 1.014.343 % 2,13  
ODAS 6,73 2.876.940 % 1,66  
OZGYO 3,91 13.387.253 % 1,56  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 20,7718 20,7775 % -0,05  
Euro 22,2153 22,4387 % 0,80  
Sterlin 25,7558 25,8850 % -0,15  
Frank 22,7011 22,8378 % -0,20  
Riyal 5,5200 5,5477 % -0,14  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.962 -1,22  
Altın Gr. 1.310 1.310 -2,68  
Cumhuriyet 9.087 9.224 104,00  
Tam 9.033 9.281 104,47  
Yarım 4.418 4.562 -13,00  
Çeyrek 2.216 2.284 -11,00  
Gümüş.Ons 23,54 23,56 0,03  
Gümüş Gr. 15,71 15,73 0,00  
B. Petrol 73,31 73,31 0,71  
Seans Raporu 18:10
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