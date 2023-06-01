***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZEKAİ MEHMET TUĞTAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı (Denetçi)ERDİNÇ GÖKALP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu ÜyesiFATİH GÖREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı YokturALİ KAPLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölge Müdürlüğü YokturİBRAHİM ERDEM ESENKAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanlığı YokturKEREM TOKYÜREK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü YokturKORHAN KUYU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörlüğü YokturTAYLAN MATKAP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı YokturZEYNEP İDİL PAMİR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölgeler Koordinatörlüğü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155203BIST