***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu
13.05.2020 17:53
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, yayınlamış olduğu Sürdürülebilirlik Raporu ile Anadolu Sigorta'nın faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerini sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflerini açıklamıştır. Şirketimiz Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır. Rapor ile tüm paydaşlarımıza en güncel ve bütüncül bilginin sunulması amaçlanmıştır. Şirketimiz 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu aşağıdaki linkte yer almaktadır. https://www.anadolusigorta.com.tr/i/assets/images/documan/Anadolu_Sigorta_Surdurulebilirlik_Raporu2019.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844765
BIST
17:45100.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 781,56
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:456,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0162
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:457,5698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5651
17:45384,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,30
|Açılış
|: 384,51
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|30.330.520
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.827.607
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GEDIK
|18,80
|13.328.517
|% -9,44
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,86
|1.805.352.499
|% 5,25
|
|GARAN
|7,93
|600.087.443
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,47
|599.872.070
|% 3,35
|
|THYAO
|10,65
|578.493.537
|% 0,09
|
|ECILC
|5,96
|537.351.037
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,47
|599.872.070
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,29
|200.026.820
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,20
|311.198.315
|% 0,92
|
|ISFIN
|3,85
|536.175.105
|% 3,22
|
|ODAS
|1,87
|211.890.374
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5137
|8,5564
|% -0,45
|
|Frank
|7,1670
|7,2102
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8514
|1,8607
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|10,46
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.516
|5,50
|
|Tam
|2.546
|2.581
|5,60
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|2,90
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|30,48
|30,48
|0,50
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