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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu

13.05.2020 17:53
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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

Şirketimiz, yayınlamış olduğu Sürdürülebilirlik Raporu ile Anadolu Sigorta'nın faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerini sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflerini açıklamıştır. Şirketimiz Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır. Rapor ile tüm paydaşlarımıza en güncel ve bütüncül bilginin sunulması amaçlanmıştır. Şirketimiz 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu aşağıdaki linkte yer almaktadır. https://www.anadolusigorta.com.tr/i/assets/images/documan/Anadolu_Sigorta_Surdurulebilirlik_Raporu2019.pdf




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844765


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Gümüş Gr. 3,50 3,50 0,03  
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