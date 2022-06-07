***ANSGR* *ISGYO*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Pay Alım Satım Bildirimi









***ANSGR******ISGYO*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ISGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar07.06.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,65-14,67 TL fiyat aralığından 22.898 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %4,38 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)07/06/2022 0 22.898 22.898 42.043.974,07 42.021.076,07 % 4,39 % 4,39 % 4,38 % 4,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035500BIST