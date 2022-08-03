***ANSGR* *ISGYO*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Pay Alım Satım Bildirimi
03.08.2022 20:39
***ANSGR******ISGYO*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.08.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,75-19,89 TL fiyat aralığından 50.758 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %4,3 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/08/2022 0 50.758 50.758 41.258.891,07 41.208.133,07 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051657
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.018,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.018,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9600
|17,9627
|% 0,10
|
|Euro
|18,2370
|18,2665
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7533
|21,8624
|% 0,02
|
|Frank
|18,5974
|18,7095
|% -0,34
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.804
|6.886
|30,00
|
|Yarım
|3.316
|3.367
|15,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,61
|97,61
|-2,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA