***ANSGR* *ISGYO*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2022 09:41
***ANSGR******ISGYO*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.09.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,51-18,70 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %4,25 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/09/2022 0 500.000 500.000 41.208.133,07 40.708.133,07 % 4,3 % 4,3 % 4,25 % 4,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059522
BIST
12:443.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 47,86
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
12:4418,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
12:4418,2371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1323
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2389
En Düşük
18,1031
12:44999,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,71
|Açılış
|: 999,52
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,13
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KNFRT
|10,57
|24.194.942
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|43.239.396
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|43.982.475
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.232.048
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.423.948
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.195.519
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|MIPAZ
|8,62
|66.945.560
|% -4,96
|
|DITAS
|25,14
|9.484.199
|% -4,92
|
|AKBNK
|12,68
|3.133.494.834
|% 7,00
|
|THYAO
|71,65
|2.477.331.754
|% 0,77
|
|YKBNK
|7,43
|1.774.679.725
|% -1,85
|
|HALKB
|8,38
|1.662.861.465
|% -1,64
|
|GARAN
|23,28
|1.251.339.613
|% 2,46
|
|AKBNK
|12,68
|3.133.494.834
|% 7,00
|
|YKBNK
|7,43
|1.774.679.725
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,04
|820.739.584
|% 1,00
|
|HALKB
|8,38
|1.662.861.465
|% -1,64
|
|VAKBN
|7,57
|1.160.095.743
|% -1,17
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2167
|18,2205
|% 0,13
|
|Euro
|18,2350
|18,2371
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0105
|21,1158
|% 0,36
|
|Frank
|18,5246
|18,6362
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8323
|4,8566
|% 0,14
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,48
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.736
|6.787
|22,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|11,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,07
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|2,03
|