***APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2022 09:35
***APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24/02/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,48-4,49 fiyat aralığından 20000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24/02/2022 tarihi itibariyle %0,24 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/02/2022 20.000 20.000 49.550 56.050 % 0,21 % 0,21 % 0,24 % 0,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004338
BIST
14:021.920
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 68,34
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.922
En Düşük
1.866
14:0214,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0488
|Açılış
|: 14,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:0215,7737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0718
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:02866,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 10,72
|Açılış
|: 866,09
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.632.814
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,86
|109.372.769
|% -6,52
|
|PRKAB
|32,00
|14.730.818
|% -4,42
|
|PKENT
|406,00
|11.298.897
|% -4,38
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ARMDA
|61,20
|2.568.643
|% -3,55
|
|THYAO
|26,46
|4.095.976.259
|% 4,67
|
|EREGL
|30,10
|1.472.231.539
|% 3,51
|
|GARAN
|11,34
|825.882.139
|% 3,00
|
|KRDMD
|11,02
|680.947.467
|% 4,45
|
|SASA
|45,38
|661.792.998
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,02
|357.907.960
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,61
|579.872.910
|% 2,27
|
|THYAO
|26,46
|4.095.976.259
|% 4,67
|
|KLGYO
|0,86
|109.372.769
|% -6,52
|
|HUNER
|2,75
|339.383.219
|% 3,38
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0616
|14,0718
|% 0,35
|
|Euro
|15,7307
|15,7737
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,7944
|18,8887
|% 0,44
|
|Frank
|15,1547
|15,2460
|% 0,43
|
|Riyal
|3,7437
|3,7625
|% 0,51
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|13,89
|
|Altın Gr.
|865
|866
|10,36
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,12
|
|B. Petrol
|95,37
|95,37
|-0,05
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 64 artarak (% 3.80 ) 2, 149
-
14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, THYAO
-
14:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KLGYO, AKPAZ
-
14:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KERVN, ISBTR
-
14:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, GARAN