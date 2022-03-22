***APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2022 09:33
***APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21/03/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,91-4,27 fiyat aralığından 604000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 21/03/2022 tarihi itibariyle %3,05 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/03/2022 604.000 604.000 119.609 723.609 % 0,5 % 0,5 % 3,05 % 3,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011895
BIST
11:272.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,77
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.170
En Düşük
2.146
11:2714,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
11:2716,3233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0154
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
11:27918,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,25
|Açılış
|: 918,70
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
917,84
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ENSRI
|15,40
|1.078.585
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.973.803
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,30
|34.040.601
|% 8,20
|
|EUHOL
|3,88
|24.229.551
|% 8,08
|
|ISYAT
|3,69
|30.990.819
|% 7,27
|
|SANEL
|6,98
|4.802.267
|% -8,04
|
|PENTA
|387,50
|40.659.897
|% -7,56
|
|PKENT
|304,50
|69.344.286
|% -4,43
|
|AYEN
|12,72
|30.153.071
|% -3,71
|
|MRSHL
|212,00
|1.545.225
|% -3,64
|
|THYAO
|28,38
|1.604.463.663
|% 1,65
|
|EREGL
|33,64
|1.425.309.372
|% 5,69
|
|KRDMD
|15,24
|1.267.862.837
|% 1,20
|
|SISE
|14,25
|446.964.232
|% 1,06
|
|ASELS
|24,40
|359.945.629
|% 0,99
|
|ODAS
|1,66
|173.426.840
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,24
|1.267.862.837
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,33
|135.635.559
|% -0,43
|
|THYAO
|28,38
|1.604.463.663
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,02
|215.211.766
|% 0,50
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8167
|14,8240
|% -0,02
|
|Euro
|16,3134
|16,3241
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,4463
|19,5438
|% -0,11
|
|Frank
|15,7775
|15,8725
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9389
|3,9587
|% -0,05
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-8,11
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,26
|