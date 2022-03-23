***APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2022 09:25
***APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22/03/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,96-4,09 fiyat aralığından 40000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22/03/2022 tarihi itibariyle %3,22 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/03/2022 40.000 40.000 723.609 763.609 % 3,05 % 3,05 % 3,22 % 3,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012167
BIST
10:492.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,63
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.185
10:4914,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:4916,3412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0179
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:49914,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,90
|Açılış
|: 914,22
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:49
|ENSRI
|16,94
|22.916.241
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.004.338
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.974.980
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,32
|16.282.041
|% 8,95
|
|KARTN
|60,95
|69.808.177
|% 8,16
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|60.800.728
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|DIRIT
|3,20
|77.379
|% -4,48
|
|GARAN
|12,08
|1.077.561.310
|% 1,26
|
|THYAO
|28,66
|511.451.593
|% 0,49
|
|EREGL
|33,48
|415.108.424
|% -0,95
|
|KRDMD
|15,32
|404.650.478
|% 0,39
|
|FROTO
|315,60
|277.347.824
|% 1,19
|
|GARAN
|12,08
|1.077.561.310
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,08
|205.684.174
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,37
|108.014.990
|% 1,28
|
|ODAS
|1,66
|50.509.706
|% 0,61
|
|PETKM
|8,87
|241.007.986
|% 0,45
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8180
|14,8236
|% 0,01
|
|Euro
|16,3313
|16,3412
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,5948
|19,6931
|% -0,06
|
|Frank
|15,8005
|15,8957
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9384
|3,9582
|% -0,07
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-1,62
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,47
|