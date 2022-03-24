***APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.03.2022 10:04
***APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23/03/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,88-3,98 fiyat aralığından 96712 adet alım, 26712 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23/03/2022 tarihi itibariyle %3,51 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/03/2022 96.712 26.712 70.000 763.609 833.609 % 3,22 % 3,22 % 3,51 % 3,51
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012565
BIST
10:162.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,06
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.195
En Düşük
2.185
10:1614,8348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0060
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
10:1616,3470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3955
En Düşük
16,2775
10:16925,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,94
|Açılış
|: 926,66
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ENSRI
|18,63
|50.656.216
|% 9,98
|
|GZNMI
|42,16
|9.463.145
|% 9,96
|
|KUTPO
|49,56
|31.941.753
|% 6,44
|
|IDEAS
|27,10
|8.709.171
|% 6,03
|
|NETAS
|18,82
|31.181.463
|% 4,96
|
|PKENT
|232,40
|4.236.884
|% -9,99
|
|KAPLM
|64,50
|1.794.042
|% -5,15
|
|SANFM
|30,70
|2.242.181
|% -3,64
|
|ISYAT
|3,98
|4.549.195
|% -2,69
|
|ISBIR
|53,65
|54.669
|% -2,45
|
|GARAN
|12,11
|300.400.853
|% -0,49
|
|THYAO
|28,38
|194.793.405
|% 1,00
|
|FROTO
|305,60
|133.998.283
|% 0,86
|
|KRDMD
|15,33
|130.746.466
|% 0,00
|
|KCHOL
|38,18
|117.806.279
|% 3,19
|
|GARAN
|12,11
|300.400.853
|% -0,49
|
|YKBNK
|4,04
|62.178.237
|% 0,50
|
|DOHOL
|3,33
|49.173.892
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,35
|23.416.466
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,33
|130.746.466
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8217
|14,8298
|% 0,01
|
|Euro
|16,2965
|16,3371
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,5134
|19,6113
|% -0,14
|
|Frank
|15,8403
|15,9357
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% -0,06
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-1,81
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,26
|