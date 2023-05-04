***APY* *ATAGY* *AVC*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2023 13:03
***APY******ATAGY******AVC*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03/05/2023 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,38-4,46 fiyat aralığından 32250 adet ATAGY alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03/05/2023 tarihi itibariyle % 16,18 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/05/2023 32.250 32.250 7.654.990 7.687.240 % 16,12 % 16,12 % 16,18 % 16,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146764
BIST
14:584.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 54,22
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
14:5819,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
14:5821,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1071
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
14:581.279,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.279,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KGYO
|42,24
|11.987.332
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|29.557.433
|% 9,99
|
|ASUZU
|136,80
|33.872.890
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|46.193.252
|% 9,96
|
|IHAAS
|156,40
|9.912.555
|% -7,73
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|SAMAT
|22,28
|25.014.698
|% -4,95
|
|PAMEL
|171,90
|25.304.333
|% -4,50
|
|CASA
|114,20
|303.214
|% -4,27
|
|THYAO
|128,80
|2.555.885.252
|% -0,31
|
|KOZAL
|16,90
|2.417.242.177
|% 3,30
|
|EUPWR
|80,20
|1.952.845.365
|% 2,23
|
|EREGL
|31,32
|1.515.768.406
|% 0,06
|
|TUPRS
|68,25
|1.407.606.737
|% -1,09
|
|KOZAL
|16,90
|2.417.242.177
|% 3,30
|
|EKGYO
|5,57
|498.493.648
|% 0,72
|
|ISCTR
|10,77
|523.209.915
|% 1,60
|
|EREGL
|31,32
|1.515.768.406
|% 0,06
|
|KRDMD
|14,02
|651.507.537
|% 2,26
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4786
|19,4971
|% 0,15
|
|Euro
|21,6192
|21,6378
|% 0,49
|
|Sterlin
|24,4348
|24,5573
|% 0,25
|
|Frank
|21,9269
|22,0589
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1793
|5,2053
|% 0,13
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|4,36
|
|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|62,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.503
|4.591
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.288
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|0,05
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|0,17
|