***APY* *ATAGY* *AVC*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2023 18:35
***APY******ATAGY******AVC*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22/06/2023 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,79-6,80 fiyat aralığından 38597 adet ATAGY satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22/06/2023 tarihi itibariyle % 16,32 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/06/2023 0 38.597 38.597 7.788.597 7.750.000 % 16,4 % 16,4 % 16,32 % 16,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161990
BIST
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18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,3806
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2423
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.560,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 29,86
|Açılış
|: 1.560,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2350
|25,2412
|% 1,47
|
|Euro
|27,4137
|27,5385
|% 1,20
|
|Sterlin
|31,9824
|32,1428
|% 1,16
|
|Frank
|28,0153
|28,1841
|% 1,19
|
|Riyal
|6,7164
|6,7501
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.562
|1.562
|31,06
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.995
|5.178
|151,00
|
|Çeyrek
|2.505
|2.589
|75,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,13
|18,15
|0,34
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|-0,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNLSN
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