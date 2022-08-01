***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.08.2022 09:10
***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARASE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E Pay Başına Brüt Temettü 2,4532089 TL Teorik Fiyat: 90,847 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050135
BIST
12:162.634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 41,39
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
12:1617,9551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:1618,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1095
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:161.018,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.018,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:16
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|38.779.189
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.516.520
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|40.157.102
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|35.846.406
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.624.214
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|78.161.132
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,11
|17.117.952
|% -8,36
|
|KZBGY
|65,80
|70.904.206
|% -7,13
|
|SISE
|22,86
|1.528.009.543
|% 4,77
|
|THYAO
|50,95
|1.077.461.267
|% 1,09
|
|SASA
|45,70
|1.003.813.761
|% 2,74
|
|TUPRS
|272,30
|585.605.029
|% 1,45
|
|EREGL
|27,98
|567.667.671
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,08
|379.215.643
|% -0,32
|
|ODAS
|3,89
|471.115.570
|% 4,29
|
|SISE
|22,86
|1.528.009.543
|% 4,77
|
|SKBNK
|1,72
|116.651.046
|% 0,58
|
|YKBNK
|4,76
|316.462.872
|% 0,21
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9432
|17,9551
|% 0,24
|
|Euro
|18,4080
|18,4304
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,9037
|22,0135
|% 0,72
|
|Frank
|18,8238
|18,9372
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,20
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.872
|22,00
|
|Tam
|6.794
|6.848
|14,00
|
|Yarım
|3.311
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,40
|