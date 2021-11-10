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***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

10.11.2021 17:42
***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Doğu Aras Enerji payları, 11/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 67.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DOGU ARAS ENERJI XUTUM 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XTUMY 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XYLDZ 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XHARZ 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XUHIZ 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XELKT 11/11/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976862


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DOBUR 93,00 20.640.420 % 9,99  
OYLUM 8,05 6.541.996 % 9,97  
NUGYO 11,47 16.488.026 % 9,97  
CEOEM 9,63 141.558.772 % 9,93  
IZFAS 6,69 3.982.301 % 9,85  
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Sterlin 13,2498 13,3162 % 0,74  
Frank 10,7252 10,7898 % 0,83  
Riyal 2,6116 2,6247 % 1,02  
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17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.864 31,78  
Altın Gr. 588 588 14,63  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 25,05 25,07 0,72  
Gümüş Gr. 7,90 7,91 0,30  
B. Petrol 84,88 84,88 0,10  
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