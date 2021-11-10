***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ARASE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarDoğu Aras Enerji payları, 11/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 67.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDOGU ARAS ENERJI XUTUM 11/11/2021DOGU ARAS ENERJI XTUMY 11/11/2021DOGU ARAS ENERJI XYLDZ 11/11/2021DOGU ARAS ENERJI XHARZ 11/11/2021DOGU ARAS ENERJI XUHIZ 11/11/2021DOGU ARAS ENERJI XELKT 11/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976862BIST