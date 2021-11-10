***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
10.11.2021 17:42
***ARASE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Doğu Aras Enerji payları, 11/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 67.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DOGU ARAS ENERJI XUTUM 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XTUMY 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XYLDZ 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XHARZ 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XUHIZ 11/11/2021
DOGU ARAS ENERJI XELKT 11/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976862
BIST
17:451.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:459,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0839
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:4511,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0556
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:45589,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 16,07
|Açılış
|: 588,92
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:45
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|OYLUM
|8,05
|6.541.996
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,47
|16.488.026
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|141.558.772
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.982.301
|% 9,85
|
|DOKTA
|32,28
|8.446.558
|% -8,30
|
|KLMSN
|10,14
|33.475.931
|% -7,40
|
|SARKY
|16,90
|50.540.739
|% -7,40
|
|BASGZ
|19,03
|352.094.546
|% -6,99
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|GARAN
|10,76
|3.540.355.963
|% 1,70
|
|PETKM
|7,27
|3.146.501.692
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,51
|1.773.989.540
|% 5,34
|
|THYAO
|18,17
|1.710.971.310
|% 0,06
|
|SISE
|9,55
|1.609.761.803
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,12
|506.745.399
|% 0,00
|
|ODAS
|1,53
|195.945.625
|% -1,29
|
|ADESE
|1,23
|80.433.919
|% 9,82
|
|ALBRK
|2,03
|125.873.885
|% 3,05
|
|ITTFH
|1,35
|77.586.671
|% 3,05
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8138
|9,8161
|% 0,86
|
|Euro
|11,3445
|11,3494
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,2498
|13,3162
|% 0,74
|
|Frank
|10,7252
|10,7898
|% 0,83
|
|Riyal
|2,6116
|2,6247
|% 1,02
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|31,78
|
|Altın Gr.
|588
|588
|14,63
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,90
|7,91
|0,30
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,10
|