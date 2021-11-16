***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 16:07
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARASE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978052
BIST
16:061.693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -9,09
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.692
16:0610,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1507
|Açılış
|: 10,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:0611,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1770
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:06615,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 12,37
|Açılış
|: 615,06
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ELITE
|19,72
|94.195.956
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.653.168
|% 9,83
|
|ESCAR
|25,28
|48.007.185
|% 9,72
|
|OYLUM
|8,04
|10.778.909
|% -8,22
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|PENTA
|164,10
|35.838.494
|% -6,66
|
|NUGYO
|10,20
|9.495.985
|% -6,59
|
|YEOTK
|52,35
|45.339.759
|% -6,52
|
|GARAN
|12,22
|2.910.595.541
|% 5,07
|
|YKBNK
|3,37
|2.373.801.921
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,14
|2.300.166.971
|% 2,44
|
|PETKM
|7,78
|1.772.165.722
|% -1,89
|
|THYAO
|17,67
|1.301.998.950
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,37
|2.373.801.921
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,17
|399.977.822
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,14
|2.300.166.971
|% 2,44
|
|GARAN
|12,22
|2.910.595.541
|% 5,07
|
|PETKM
|7,78
|1.772.165.722
|% -1,89
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2055
|10,2106
|% 1,52
|
|Euro
|11,6019
|11,6150
|% 1,56
|
|Sterlin
|13,6900
|13,7586
|% 1,82
|
|Frank
|10,9751
|11,0412
|% 1,39
|
|Riyal
|2,7139
|2,7275
|% 1,49
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|10,27
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,16
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.046
|4.148
|100,42
|
|Yarım
|1.956
|2.006
|48,58
|
|Çeyrek
|981
|1.003
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,28
|0,16
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
|
Seans Raporu
16:04
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16:20GRNYO
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 457 adet işlem
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16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 73 kaybederek (% -0.36 ) 1, 853
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16:19XU100
Endeks 1, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 26, 967.00 milyon TL de
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16:19ENKAI
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 798, 887 adet işlem
-
16:17ICBCT
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 153, 307 adet işlem