***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 10:22
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065839
BIST
11:373.190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -8,30
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.185
11:3718,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:3717,9650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0548
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:37980,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,29
|Açılış
|: 980,24
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:37
|IHAAS
|72,95
|2.700.893
|% 8,31
|
|PENTA
|406,10
|31.926.748
|% 7,15
|
|GESAN
|86,30
|208.104.226
|% 6,87
|
|GMTAS
|4,07
|14.248.508
|% 5,17
|
|IDEAS
|26,80
|47.664.088
|% 4,61
|
|ULUFA
|4,68
|5.078.848
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,65
|110.130.901
|% -7,58
|
|RUBNS
|22,26
|35.342.991
|% -3,72
|
|PCILT
|16,62
|4.846.215
|% -3,37
|
|BRLSM
|11,47
|35.418.231
|% -3,12
|
|KONTR
|58,75
|239.227.090
|% 4,26
|
|SMRTG
|63,50
|229.158.329
|% -1,24
|
|GESAN
|86,30
|208.104.226
|% 6,87
|
|ARASE
|133,90
|121.036.474
|% -0,07
|
|KMPUR
|53,65
|110.130.901
|% -7,58
|
|PSGYO
|4,74
|33.186.523
|% 1,94
|
|SEGYO
|1,26
|8.499.234
|% 0,80
|
|MOBTL
|2,73
|18.090.630
|% 0,00
|
|HUNER
|4,09
|17.207.866
|% -2,62
|
|KONTR
|58,75
|239.227.090
|% 4,26
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5332
|18,5554
|% 0,20
|
|Euro
|17,9481
|17,9650
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,9530
|20,0531
|% -0,67
|
|Frank
|18,7668
|18,8799
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9141
|4,9388
|% 0,35
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-15,90
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,49
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.641
|6.718
|-63,00
|
|Yarım
|3.231
|3.284
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,82
|86,82
|-1,23
|
Seans Raporu
11:37
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