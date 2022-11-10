***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:04
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079108
BIST
10:334.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 47,84
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.409
En Düşük
4.364
10:3318,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:3318,6212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:331.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.020,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:33
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|60.456.424
|% 9,98
|
|BAKAB
|45,94
|24.505.258
|% 9,96
|
|GLRYH
|5,19
|21.221.055
|% 9,96
|
|PARSN
|68,10
|42.440.192
|% 9,93
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|8.341.569
|% -9,96
|
|KNFRT
|13,57
|28.914.274
|% -9,17
|
|ARASE
|178,90
|55.629.035
|% -8,72
|
|GOLTS
|121,10
|52.295.604
|% -8,53
|
|THYAO
|112,80
|1.206.876.360
|% 1,44
|
|ODAS
|10,02
|1.007.063.347
|% 2,35
|
|HEKTS
|37,68
|819.583.676
|% 4,43
|
|ASELS
|38,12
|774.312.863
|% 1,01
|
|ALARK
|79,95
|666.551.408
|% 0,06
|
|ODAS
|10,02
|1.007.063.347
|% 2,35
|
|EKGYO
|5,08
|213.562.565
|% 0,40
|
|PETKM
|14,43
|571.769.264
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,18
|82.992.207
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,43
|289.849.198
|% 1,73
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6050
|18,6075
|% 0,11
|
|Euro
|18,6149
|18,6212
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,0884
|21,1942
|% 0,34
|
|Frank
|18,8065
|18,9198
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,18
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.809
|6.867
|7,00
|
|Yarım
|3.318
|3.357
|3,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|0,02
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-0,45
|
Seans Raporu
10:33
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10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 34 artarak (% 0.89 ) 4, 801
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10:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS
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10:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ODAS, HEKTS
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10:48XU100
Endeks 4, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 15, 223.00 milyon TL de
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10:48DOAS
Yüzde 6.75 oranında artışla 134.40 lira fiyatla işlem gören hissede 978, 778 adet işlem