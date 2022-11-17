***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:54
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080838
BIST
14:024.584
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -84,24
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:0218,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:0219,2714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0616
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2488
14:021.055,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,92
|Açılış
|: 1.055,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:02
|MTRKS
|42,90
|128.492.379
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|66.826.139
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|66.826.139
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|35.296.217
|% 9,99
|
|BRLSM
|26,88
|130.351.206
|% 9,98
|
|SILVR
|23,76
|15.742.643
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.250.437.006
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|868.791.118
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|1.253.386
|% -8,55
|
|BARMA
|102,50
|52.122.982
|% -7,82
|
|THYAO
|107,90
|7.723.410.005
|% 3,15
|
|EREGL
|37,72
|4.250.629.642
|% 1,84
|
|KONTR
|204,50
|3.430.595.598
|% -5,15
|
|ASELS
|40,66
|3.110.016.617
|% 2,06
|
|VAKBN
|9,71
|2.283.457.315
|% -5,64
|
|EKGYO
|5,54
|1.497.021.829
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,21
|808.045.566
|% 4,22
|
|VAKBN
|9,71
|2.283.457.315
|% -5,64
|
|HALKB
|9,84
|2.283.312.173
|% -4,28
|
|SKBNK
|2,27
|500.577.713
|% -3,81
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6157
|18,6222
|% 0,18
|
|Euro
|19,2592
|19,2714
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,0282
|22,1387
|% -0,27
|
|Frank
|19,5239
|19,6415
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,19
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-11,69
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.017
|7.130
|-32,00
|
|Yarım
|3.408
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,06
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,55
|