***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:19
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARASE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093923
BIST
14:045.455
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -68,46
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:0418,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:0419,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0607
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:041.115,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,80
|Açılış
|: 1.115,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:04
|BFREN
|5.753,80
|190.885.291
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|50.647.314
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|3.714.476
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,82
|3.812.900
|% 9,55
|
|DYOBY
|31,84
|193.858.737
|% 9,04
|
|ULUSE
|202,50
|25.707.226
|% -10,00
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|10.580.795
|% -9,87
|
|GLRYH
|10,84
|121.959.140
|% -9,82
|
|TERA
|23,74
|318.806.536
|% -8,34
|
|EREGL
|43,56
|13.002.715.851
|% 1,49
|
|THYAO
|143,80
|8.143.433.346
|% -0,48
|
|KRDMD
|19,20
|4.987.800.001
|% -2,98
|
|ASELS
|63,95
|4.114.202.082
|% -1,84
|
|EKGYO
|9,21
|2.808.645.775
|% -2,23
|
|EKGYO
|9,21
|2.808.645.775
|% -2,23
|
|EREGL
|43,56
|13.002.715.851
|% 1,49
|
|KRDMD
|19,20
|4.987.800.001
|% -2,98
|
|YKBNK
|11,44
|2.073.812.654
|% -1,72
|
|AKBNK
|19,69
|2.737.127.513
|% 0,20
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7639
|18,7675
|% 0,13
|
|Euro
|19,9378
|19,9527
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,4945
|22,6073
|% -0,17
|
|Frank
|20,1696
|20,2911
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9766
|5,0015
|% 0,15
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,44
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.116
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.555
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.659
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,17
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|1,91
|
Seans Raporu
14:04
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