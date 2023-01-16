***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 10:17
***ARASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102438
BIST
11:325.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 58,93
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
11:3218,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
11:3220,3204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0305
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,3073
11:321.155,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,41
|Açılış
|: 1.155,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,28
BIST En Aktif Hisseler11:32
|SDTTR
|75,35
|338.515.258
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.505.837
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.334.706
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|18.730.954
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,40
|1.357.451.454
|% -9,09
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|CANTE
|114,00
|7.389.880
|% -4,92
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,30
|1.965.190.463
|% 1,19
|
|KOZAL
|555,40
|1.637.239.607
|% 4,60
|
|ASELS
|57,40
|1.626.285.039
|% 3,89
|
|ODAS
|8,40
|1.357.451.454
|% -9,09
|
|KRDMD
|18,75
|1.171.081.059
|% 0,43
|
|ODAS
|8,40
|1.357.451.454
|% -9,09
|
|EKGYO
|8,00
|1.082.516.614
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,45
|1.013.162.000
|% 2,61
|
|KRDMD
|18,75
|1.171.081.059
|% 0,43
|
|SKBNK
|2,71
|162.633.849
|% 3,04
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7880
|18,7935
|% 0,06
|
|Euro
|20,3126
|20,3204
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,8400
|22,9545
|% -0,31
|
|Frank
|20,1932
|20,3149
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-9,25
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.156
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.812
|7.879
|69,00
|
|Yarım
|3.807
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-1,06
|