***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte PDF. dosya olarak verilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulurSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078927BIST