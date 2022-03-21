***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 17:56
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklıklarından Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nde Sayın Bilal KODALAK 21/03/2022 itibariyle Mali-İdari İş Fonksiyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011799
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
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|PENTA
|419,20
|36.583.151
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.729
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|74.375.641
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.618.453
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.029.551
|% -10,00
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|ATAGY
|4,08
|7.007.568
|% -5,99
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|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|AVGYO
|2,73
|30.655.013
|% -5,21
|
|SILVR
|7,18
|19.279.377
|% -5,15
|
|THYAO
|27,90
|2.066.053.031
|% 0,65
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|KRDMD
|15,01
|1.981.175.757
|% 1,76
|
|EREGL
|36,20
|1.835.899.814
|% 0,11
|
|GARAN
|11,83
|1.572.267.414
|% 0,00
|
|SISE
|14,07
|1.396.521.548
|% 3,00
|
|EKGYO
|2,33
|522.461.803
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,99
|853.457.205
|% 2,05
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|DOHOL
|3,59
|538.806.577
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.572.267.414
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,01
|1.981.175.757
|% 1,76
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8195
|14,8278
|% 0,26
|
|Euro
|16,3698
|16,3823
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,5042
|19,6020
|% 0,37
|
|Frank
|15,8714
|15,9670
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9385
|3,9582
|% 0,19
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,23
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|Altın Gr.
|921
|921
|7,15
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|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
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|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,27
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|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,12
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|B. Petrol
|114
|114
|6,18
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