***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklıklarından Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nde Sayın Bilal KODALAK 21/03/2022 itibariyle Mali-İdari İş Fonksiyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011799BIST