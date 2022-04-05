***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından yıllık tüketimi 704 milyon kWh (Kilowatt saat) olan ticari müşterimiz ile 1 Mart 2022 tarihinde enerji satışına ilişkin ikili anlaşma imzalanmıştır. Buna ilave olarak, yıllık tüketimi 624 milyon kWh (Kilowatt saat) olan bir başka müşterimiz ile 1 Nisan 2022 tarihinde enerji satışına ilişkin yeni bir ikili anlaşma imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016038BIST