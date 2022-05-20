***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16/05/2022 tarihinde açıklamış olduğumuz, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ‘Şebeke Tesis Yapım İşi' kapsamında , Zeybek Proje Yenilenebilir Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalamış olduğu sözleşmelerin toplam tutarı 366.735.476 TL olup sehven 336.735.476 TL olarak bildirilmiştir.Bu nedenle ‘Şebeke Tesis Yapım İşi' kapsamında imzalanan sözleşmelerin toplam tutarı 1.629.946.388 TL olarak düzeltilmiştir.İhale bedelleri ve kazanan yüklenici bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031570BIST