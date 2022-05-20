***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 18:37
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/05/2022 tarihinde açıklamış olduğumuz, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ‘Şebeke Tesis Yapım İşi' kapsamında , Zeybek Proje Yenilenebilir Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalamış olduğu sözleşmelerin toplam tutarı 366.735.476 TL olup sehven 336.735.476 TL olarak bildirilmiştir.Bu nedenle ‘Şebeke Tesis Yapım İşi' kapsamında imzalanan sözleşmelerin toplam tutarı 1.629.946.388 TL olarak düzeltilmiştir.
İhale bedelleri ve kazanan yüklenici bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031570
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
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2.407
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2.372
18:0515,9129
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|Açılış
|: 943,53
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|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8889
|15,9129
|% 0,45
|
|Euro
|16,7763
|16,8408
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,8085
|19,9078
|% 0,33
|
|Frank
|16,2734
|16,3714
|% 0,11
|
|Riyal
|4,2322
|4,2535
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|1,42
|
|Altın Gr.
|944
|944
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,06
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|B. Petrol
|112
|112
|0,36
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