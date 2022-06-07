***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulunca, %100 bağlı ortaklığımız olan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin sermayesinin nakdi olarak 90 milyon TL arttırılmasına, bu bağlamda Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin yapılacak olan genel kurulunda sermaye arttırımına karar verilmesi yönünde oy kullanılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035467BIST