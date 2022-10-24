***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 13:17
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yeni yatırım faaliyetleri sonucu oluşan,öncesinde kullanılmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş hurda malzemelerden (Bakır, Demir, Alüminyum, Beton Direk v.s.) bir bölümünün
satışı ile ilgili olarak 143.000.129,00.- TL (KDV Hariç) tutarlı dört yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Satış tutarından elde edilen gelir yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır.
Komuoyu ve değerli yatırımcıların bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073546
BIST
13:363.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 46,58
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:3618,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:3618,2889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0416
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:36986,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,64
|Açılış
|: 986,83
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DITAS
|36,08
|10.223.873
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|367.659.338
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|CONSE
|8,23
|784.813.390
|% -9,56
|
|BTCIM
|44,02
|63.789.891
|% -7,33
|
|KMPUR
|82,10
|74.230.257
|% -6,70
|
|YAPRK
|48,44
|40.510.605
|% -5,94
|
|PENTA
|74,20
|142.883.447
|% -5,74
|
|THYAO
|98,90
|4.643.841.707
|% 0,97
|
|EREGL
|30,94
|2.591.844.106
|% 4,74
|
|KRDMD
|12,73
|2.005.311.502
|% 3,33
|
|SISE
|32,68
|1.680.918.357
|% 2,12
|
|SASA
|97,35
|1.494.618.320
|% 4,51
|
|EKGYO
|4,67
|1.271.042.772
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,73
|2.005.311.502
|% 3,33
|
|ODAS
|7,70
|1.103.014.152
|% -2,90
|
|TSKB
|2,89
|368.396.351
|% -0,34
|
|SKBNK
|1,99
|248.287.507
|% 1,53
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5999
|18,6112
|% 0,16
|
|Euro
|18,2728
|18,2859
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,0138
|21,1192
|% 0,35
|
|Frank
|18,4995
|18,6109
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,12
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,81
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-54,00
|
|Tam
|6.658
|6.758
|49,00
|
|Yarım
|3.244
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,41
|90,41
|-0,93
|