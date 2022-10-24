***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yeni yatırım faaliyetleri sonucu oluşan,öncesinde kullanılmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş hurda malzemelerden (Bakır, Demir, Alüminyum, Beton Direk v.s.) bir bölümününsatışı ile ilgili olarak 143.000.129,00.- TL (KDV Hariç) tutarlı dört yıllık sözleşme imzalanmıştır.Satış tutarından elde edilen gelir yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır.Komuoyu ve değerli yatırımcıların bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073546BIST