***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 10:28
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı ortaklığı ARAS EDAŞ
EPDK tarafından belirlenen 2022 Yılı Planlı Bakım Bütçesini fiziki olarak % 100'ün üzerinde gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sonucu Ortalama Kesinti Süresi (SAIDI) parametresini % 46, Ortalama Kesinti Sıklığı (SAIFI) parametresini % 30 oranında azaltmış olup önemli bir başarıya imza atmıştır.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093486
BIST
10:165.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 12,34
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.535
10:1618,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7638
En Düşük
18,7265
10:1619,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0630
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:161.117,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.117,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:12
|DOGUB
|11,00
|5.351.571
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|21.387.842
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|BFREN
|5.647,80
|40.798.254
|% 7,97
|
|ULUSE
|202,50
|875.408
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.307.962
|% -9,87
|
|MRGYO
|5,47
|18.166.953
|% -9,59
|
|LIDER
|81,05
|938.090
|% -7,90
|
|EREGL
|43,62
|1.116.281.112
|% 1,63
|
|THYAO
|145,70
|600.788.073
|% 0,83
|
|EKGYO
|9,56
|560.090.568
|% 1,49
|
|ASELS
|66,15
|551.494.117
|% 1,53
|
|KRDMD
|19,82
|527.952.887
|% 0,15
|
|EKGYO
|9,56
|560.090.568
|% 1,49
|
|KRDMD
|19,82
|527.952.887
|% 0,15
|
|EREGL
|43,62
|1.116.281.112
|% 1,63
|
|YKBNK
|11,79
|191.439.191
|% 1,29
|
|ISCTR
|12,67
|173.405.169
|% 1,12
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7465
|18,7561
|% 0,07
|
|Euro
|19,9296
|19,9585
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,4850
|22,5978
|% -0,22
|
|Frank
|20,0710
|20,1919
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9714
|4,9964
|% 0,04
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.553
|7.619
|-7,00
|
|Yarım
|3.658
|3.724
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.862
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,80
|