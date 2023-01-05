***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı ortaklığı ARAS EDAŞEPDK tarafından belirlenen 2022 Yılı Planlı Bakım Bütçesini fiziki olarak % 100'ün üzerinde gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sonucu Ortalama Kesinti Süresi (SAIDI) parametresini % 46, Ortalama Kesinti Sıklığı (SAIFI) parametresini % 30 oranında azaltmış olup önemli bir başarıya imza atmıştır.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093486BIST