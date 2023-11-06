***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Parekende Satış A.Ş. Kasım/2023 dönemi için 3 ayrı şirket ile toplamda 352.800 MWH enerji satış anlaşması yapmıştır.Konu enerji satışları bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkilecek olup, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214528BIST