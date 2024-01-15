***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 14:17
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin Ocak 2024 dönemi için bir şirket ile 336.000 MWh yeni enerji satış anlaşması yaptığı 09/01/2023 tarihinde açıklanmıştı, aynı şirket ile ilave 72.000 MWh yeni enerji satış anlaşması yapılmıştır.Konu enerji satışı bağlı ortaklığımızın ciro ve karlılığını olumlu yönde etkilecek olup, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240023
BIST
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16:428.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 67,33
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4230,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4232,9952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0382
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:421.987,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.987,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PKENT
|267,00
|179.286.166
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.254.319
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.814.266
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.889.411
|% 9,95
|
|DOGUB
|22,32
|139.692.993
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|191.701.447
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,88
|50.432.385
|% -6,27
|
|IZFAS
|14,30
|57.850.521
|% -6,17
|
|SAMAT
|46,20
|298.064.507
|% -4,70
|
|THYAO
|252,00
|6.061.655.164
|% 0,40
|
|KCHOL
|161,80
|4.902.328.555
|% 4,05
|
|AKBNK
|43,12
|4.612.577.641
|% -0,32
|
|ISCTR
|25,44
|3.864.422.750
|% -2,00
|
|YKBNK
|22,50
|3.489.982.574
|% -1,92
|
|YKBNK
|22,50
|3.489.982.574
|% -1,92
|
|ISCTR
|25,44
|3.864.422.750
|% -2,00
|
|ADESE
|2,26
|276.268.800
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,28
|910.798.716
|% 1,10
|
|AKBNK
|43,12
|4.612.577.641
|% -0,32
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1020
|% 0,01
|
|Euro
|32,9826
|32,9952
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,1716
|38,3630
|% -0,19
|
|Frank
|35,0953
|35,3068
|% -0,23
|
|Riyal
|8,0020
|8,0421
|% -0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|914,32
|915,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,56
|973,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,74
|2.054,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:42
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16:57VKING
Yüzde 8.43 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 669 adet işlem
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ISCTR, YKBNK
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, ASTOR
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 99 artarak (% 0.76 ) 7, 147
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, YGYO, ADESE, MRGYO, MEGMT, IDEAS, FMIZP, HATEK, DOGUB, EDIP