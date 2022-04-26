***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2022 18:28
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
SEFA KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.11.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
OSMAN SAİM DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.11.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
NİHAT ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 07.04.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
YASİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.11.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
AYŞE NİLÜFER TÜRKÇÜ HIRA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 17.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
VEYSEL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022154 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Başkan
BİLAL ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022154 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
ADEM YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022154 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Üye
MEHMET BALLIBABA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.08.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022154 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması-Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMRE NUROĞLU ŞİRKET MÜDÜRÜ Şirket Müdürü
YUNUS SEVİM ŞİRKET MÜDÜRÜ ŞİRKET MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024033
BIST