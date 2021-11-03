***ARASE* *EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.11.2021 12:17
***ARASE******EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974153
BIST
14:411.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:419,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0838
|Açılış
|: 9,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:4111,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1037
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:41554,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,45
|Açılış
|: 554,51
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:41
|IHAAS
|5,06
|27.394.567
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.969.842
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|101.881.047
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,45
|41.038.794
|% 9,39
|
|PRKAB
|24,46
|164.762.463
|% 8,90
|
|CANTE
|12,92
|100.045.009
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.165.241
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.737.553
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.225.286
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.893.790
|% -9,81
|
|GARAN
|10,20
|2.983.612.884
|% 0,39
|
|THYAO
|15,52
|1.492.610.588
|% 0,19
|
|SISE
|8,75
|985.621.552
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,10
|884.251.538
|% -5,03
|
|FROTO
|202,10
|828.932.823
|% 4,66
|
|EKGYO
|1,98
|717.383.829
|% -2,46
|
|GARAN
|10,20
|2.983.612.884
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,83
|796.988.110
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|273.810.755
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,10
|884.251.538
|% -5,03
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6811
|9,6862
|% 0,87
|
|Euro
|11,2151
|11,2270
|% 0,93
|
|Sterlin
|13,1321
|13,1980
|% 0,74
|
|Frank
|10,5644
|10,6281
|% 1,03
|
|Riyal
|2,5677
|2,5806
|% 0,60
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,82
|
|Altın Gr.
|554
|554
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.672
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.653
|3.745
|38,08
|
|Yarım
|1.766
|1.811
|18,42
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
|